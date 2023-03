Ultime Notizie – Supercoppa italiana in Arabia | Amnesty contro la Serie A

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) “La Lega diA è complice di un sistema che tende a negare e a nascondere le violazioni dei diritti umani tramite manifestazioni sportive”. Lo afferma all’Adnkronos Riccardo Noury, il portavoce diInternational Italia, commentando la firma dell’accordo che prevede di disputare quattro delle prossime sei edizioni delle Final Four diinSaudita. Un’intesa che potrebbe fruttare alle squadre italiane fino a 92 milioni di euro, ma che secondo Noury incentiva la monarchia del Golfo a praticare “questa forma di marketing molto efficace che è lo sportwashing: più si continua a dare credito alle autorità saudite perché hanno soldi per ospitare eventi sportivi più la situazione terribile dei diritti umani in questo Paese continuerà a essere ignorata”. Eppure, ...