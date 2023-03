Ultime Notizie – Silicon Valley Bank | causa crac | rimedi e rischi per Italia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) Quasi una versione made in Usa del celebre ‘whatever it takes’ di Mario Draghi la mossa che ha circoscritto iper i risparmiatori derivanti daldella: l’allora governatore della Bce nel 2012 si mosse per salvare l’euro, nelleore la Fed e l’esecutivo americano hanno parlato sulla stessa falsariga per evitare il pericolo di contagio per il sistema bancario. Ieri il presidente Usa Joe Biden è intervenuto per tranquillizzare i cittadini e il mercato: nessuna perdita a carico dei contribuenti e il sistema resta solido, i suoi messaggi. Per evitare ricadute si è mosso tutto il sistema finanziario americano a partire dalla Fed che si è impegnata ad accettare obbligazioni del governo al loro valore di libro. Del resto Janet Yellen, segretario al ...