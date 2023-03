Ultime Notizie – Settimana corta, chi la vuole e chi ha altre preferenze (Di martedì 14 marzo 2023) Come i loro colleghi inglesi, anche i lavoratori italiani sarebbero interessati a sperimentare nuove forme di flessibilità oraria sul posto di lavoro. Quasi un terzo dei lavoratori italiani vorrebbe una Settimana lavorativa di quattro giorni, al posto di quella tradizionale. Lo rivela il Randstad workmonitor, l’indagine realizzata da Randstad in 34 Paesi del mondo, che ha intervistato 1.000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulle Ultime tendenze del lavoro. Secondo la ricerca, ben il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la Settimana corta. Il 9% invece vorrebbe lavorare in orari tradizionali, ma in giorni diversi della normale Settimana lavorativa. Il 14% in turni divisi, alla mattina presto e alla sera tardi. Il 6% vorrebbe lavorare di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Come i loro colleghi inglesi, anche i lavoratori italiani sarebbero interessati a sperimentare nuove forme di flessibilità oraria sul posto di lavoro. Quasi un terzo dei lavoratori italiani vorrebbe unalavorativa di quattro giorni, al posto di quella tradizionale. Lo rivela il Randstad workmonitor, l’indagine realizzata da Randstad in 34 Paesi del mondo, che ha intervistato 1.000 lavoratori dipendenti di età compresa tra 18 e 67 anni in Italia (35mila a livello globale) sulletendenze del lavoro. Secondo la ricerca, ben il 29% dei dipendenti in Italia preferirebbe la. Il 9% invece vorrebbe lavorare in orari tradizionali, ma in giorni diversi della normalelavorativa. Il 14% in turni divisi, alla mattina presto e alla sera tardi. Il 6% vorrebbe lavorare di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - umbriajournal_ : Lega, la #maggioranza ad Assisi litiga per le poltrone - Mourigno : Ultime notizie dal globo TERRACQUEO! Cari migranti: andate a prendervela n’ter bucio! - QdSit : Almaviva, respirano i lavoratori di Palermo e Catania. Urso: “Proroga per tutto il 2023” - DiSantita : ULTIME NOTIZIE! UNO STORPIO TOTALE SI ALZA E CAMMINA PER LA PRIMA VOLTA DALLA NASCITA-COSTA D'AVORIO -

Ultime notizie di gossip 14 marzo 2023 Gossip di oggi 14 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 14 marzo 2023 troviamo il primo flirt di Nicolò Zaniolo in Turchia e il look davvero estremo di Chiara Ferragni per le vie di Milano. Ecco quindi gli spunti di gossip ... Guerra in Ucraina, missili russi colpiscono i civili di Kramatorsk Un morto e tre feriti aggravano il bilancio dei civili uccisi dai missili russi in oltre un anno di guerra. Zelensky dice che il futuro dell'Ucraina dipende dalla tenuta delle posizioni orientali, ... Temporali improvvisi e intensi: è allerta gialla in Campania La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ... Gossip di oggi 14 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 14 marzo 2023 troviamo il primo flirt di Nicolò Zaniolo in Turchia e il look davvero estremo di Chiara Ferragni per le vie di Milano. Ecco quindi gli spunti di gossip ...Un morto e tre feriti aggravano il bilancio dei civili uccisi dai missili russi in oltre un anno di guerra. Zelensky dice che il futuro dell'Ucraina dipende dalla tenuta delle posizioni orientali, ...La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 14 marzo alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo su tutta la Campania ... SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola Ucraina, Media: respinti 102 attacchi russi nelle ultime 24 ore Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Mercato PSG, Sergio Ramos attende il rinnovo: le novità "Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ..."Chiunque smetta di imparare è un vecchio, che abbia 20 anni o 80. Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, resta giovane. La cosa migliore da fare nella vita è mantenere la propria mente giovane ...