Ultime Notizie – Roma, incendio in appartamento: evacuati condomini (Di martedì 14 marzo 2023) Questa mattina, poco prima delle 11, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno evacuato gli abitanti di un condominio in via Guido Zanobini 66, in zona Tuscolana, dove all'interno di un appartamento è divampato un incendio. Nell'immobile si trovavano una signora anziana e la figlia rimaste illese. Al momento non risultano danni strutturali. L'incendio, nell'appartamento al 4° piano dello stabile, avrebbe avuto origine per cause accidentali, probabilmente un asciugacapelli lasciato acceso. E' quanto emerso dai primi rilievi fatti sul posto dai carabinieri e dai vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. Le due inquiline, madre e figlia di 88 e 65 anni, saranno accompagnate in ospedale per accertamenti.

