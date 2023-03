Ultime Notizie Roma del 14-03-2023 ore 19:10 (Di martedì 14 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale quella sera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la commissione politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione la risoluzione della maggioranza presentata da Giulio terzi di d’Italia è passata con 11 voti favorevoli e 7 contrari compatte sul no tutte le opposizioni svolta clamorosa re il caso della 12 anni ucciso in Germania è stata assassinata da due coetanee di 12-13 anni lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa le due ragazzine hanno confessato il delitto compiuto con numerose coltellate Louise questo nome della vittima era scomparsa sabato mentre rientrava dalla casa di un’amica domenica è stata trovata morta in un bosco non è chiaro il movente dell’omicidio a causa ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)dailynews radiogiornale quella sera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la commissione politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di regolamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay e l’adozione di un certificato europeo di filiazione la risoluzione della maggioranza presentata da Giulio terzi di d’Italia è passata con 11 voti favorevoli e 7 contrari compatte sul no tutte le opposizioni svolta clamorosa re il caso della 12 anni ucciso in Germania è stata assassinata da due coetanee di 12-13 anni lo hanno comunicato gli inquirenti in conferenza stampa le due ragazzine hanno confessato il delitto compiuto con numerose coltellate Louise questo nome della vittima era scomparsa sabato mentre rientrava dalla casa di un’amica domenica è stata trovata morta in un bosco non è chiaro il movente dell’omicidio a causa ...

