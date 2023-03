Ultime Notizie Roma del 14-03-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 marzo 2023)dailynews radiogiornale per le ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vettura andiamo a Seregno Monza un 35enne è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito è picchiato la compagna frattura del setto nasale perché si sarebbe rifiutato di avere un rapporto sessuale e voleva lasciarlo donna 42 anni aveva già denunciato un uomo per violenze l’aveva allontanata per poi perdonarlo e tornare con lui qualche mese fa continui maltrattamenti sia fisici sia psicologici nei confronti di chiudermi ospiti di una RSA di San Donà di Piave a Venezia È questa la cosa che ha fatto scattare quattro ordinanze di custodia cautelare emessa dal tribunale Lagunare a carico di altrettanti operatori socio sanitari due sono stati portati in carcere per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari sono indagati per concorso in maltrattamenti ...