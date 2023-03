Ultime Notizie Roma del 14-03-2023 ore 10:10 (Di martedì 14 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dove mette gli asterischi in apertura di giornale Il presidente americano Joe biden parlerà presto con il suo omologo cinese XXIII jimping lo ha detto lo stesso biden rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine dell’incontro con il primo ministro britannico Ricci su un arco in California il presidente degli Stati Uniti primo sostenitore del Ucraina nella Guerra scatenata dalla Russia si prepara Dunque di avere un dialogo con il presidente della Cina paese storicamente vicino alla Russia è stato appena eletto alla guida della Repubblica Popolare con una maggioranza bulgara 2952 voti a favore e nessun contrario un annuncio importantissimo Anche perché Stati Uniti e Cina sono divise da un altro fronte caldo Taiwan anche Latina vorrebbe portare sotto il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dove mette gli asterischi in apertura di giornale Il presidente americano Joe biden parlerà presto con il suo omologo cinese XXIII jimping lo ha detto lo stesso biden rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine dell’incontro con il primo ministro britannico Ricci su un arco in California il presidente degli Stati Uniti primo sostenitore del Ucraina nella Guerra scatenata dalla Russia si prepara Dunque di avere un dialogo con il presidente della Cina paese storicamente vicino alla Russia è stato appena eletto alla guida della Repubblica Popolare con una maggioranza bulgara 2952 voti a favore e nessun contrario un annuncio importantissimo Anche perché Stati Uniti e Cina sono divise da un altro fronte caldo Taiwan anche Latina vorrebbe portare sotto il ...

