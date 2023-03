Ultime Notizie – Pensioni, Opzione Donna 2023: requisiti, come fare domanda, istruzioni Inps (Di martedì 14 marzo 2023) L’Inps rende note le istruzioni per accedere alla pensione anticipata c.d. “Opzione Donna”, prevista dalla legge di Bilancio 2023 (L.197/2022), specificando i requisiti richiesti. Possono esercitare l’Opzione le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della domanda – in una delle seguenti condizioni: a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) L’rende note leper accedere alla pensione anticipata c.d. “”, prevista dalla legge di Bilancio(L.197/2022), specificando irichiesti. Possono esercitare l’le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni e che si trovino – alla data di presentazione della– in una delle seguenti condizioni: a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente nel caso in cui i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap grave abbiano ...

