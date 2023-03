Ultime Notizie – Nordcorea, Seul: “Ha lanciato due missili balistici in mar del Giappone” (Di martedì 14 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato almeno due missili balistici verso il mar del Giappone. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all’indomani dell’avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice “Freedom Shield”. La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di aver lanciato due missili da un sottomarino nel Mar del Giappone per quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) La Corea del Nord haalmeno dueverso il mar del. Lo ha denunciato lo Stato maggiore sudcoreano, che ha reso noto di aver rilevato il lancio di due vettori a corto raggio, lancio avvenuto all’indomani dell’avvio di manovre congiunte Stati Uniti-Corea del Sud dal nome in codice “Freedom Shield”. La Corea del Nord, due giorni fa, aveva fatto sapere di averdueda un sottomarino nel Mar delper quello che aveva definito un test per la deterrenza nucleare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

