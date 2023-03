Ultime Notizie – Negramaro, Elisa e Jovanotti per la prima volta insieme: esce ‘Diamanti’ (Di martedì 14 marzo 2023) Negramaro, Elisa e Jovanotti per la prima volta insieme nella stessa canzone: esce venerdì 17 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “DiamantI” (Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei Negramaro. “Diamanti” (Sugar), scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, è una ballad intensa e vibrante – co-prodotta da Sixpm ed Andro – dove l’amicizia è il fil rouge di una storia d’amore totale ed universale in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l’empatia ed il perdono: “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi». Le atmosfere rock dei Negramaro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023)per lanella stessa canzone:venerdì 17 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “DiamantI” (Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei. “Diamanti” (Sugar), scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi,, è una ballad intensa e vibrante – co-prodotta da Sixpm ed Andro – dove l’amicizia è il fil rouge di una storia d’amore totale ed universale in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l’empatia ed il perdono: “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi e non ho un cazzo da dirti. Tanto so che mi inganni non indossi i diamanti e mi giuri di odiarmi». Le atmosfere rock dei...

