Ultime Notizie – Napoli-Eintracht | stop tifosi tedeschi e Ceferin si arrabbia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) Idell’Francoforte non possono entrare allo stadio Maradona per il match di Champions League contro ile il presidente della Uefa, Aleksander, si. Centinaia disono arrivati a, ma la trasferta rimane vietata in una situazione di estrema tensione. Secondo le regole Uefa, i club ospitanti devono mettere a disposizione il 5% dei loro biglietti per iospiti. “Dobbiamo dire che se succede una cosa del genere la partita non si giocherà lì. È semplice: dobbiamo cambiare le regole”, ha detto, all’emittente Zdf, stigmatizzando i provvedimenti adottati dalle autorità italiane. “Non è accettabile che le autorità italiane decidano che i ...