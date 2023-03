Ultime Notizie – Mondiali 2026, nuovo format: 48 squadre, 12 gironi e 104 partite (Di martedì 14 marzo 2023) La Coppa del Mondo di calcio del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà composta da 104 partite. Il Consiglio Direttivo della Fifa ha infatti approvato all’unanimità la proposta di modifica del format. I gironi resteranno da quattro squadre e saranno 12, anziché 16 da tre squadre inizialmente pensati, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo. Con l’aumento quindi a 48 squadre saranno introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del 2026. Il cambio di formato significa quindi che il torneo avrà 24 partite in più rispetto a quanto inizialmente previsto e il campione avrà giocato otto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) La Coppa del Mondo di calcio delnegli Stati Uniti, in Messico e in Canada sarà composta da 104. Il Consiglio Direttivo della Fifa ha infatti approvato all’unanimità la proposta di modifica del. Iresteranno da quattroe saranno 12, anziché 16 da treinizialmente pensati, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo. Con l’aumento quindi a 48saranno introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del. Il cambio dio significa quindi che il torneo avrà 24in più rispetto a quanto inizialmente previsto e il campione avrà giocato otto ...

