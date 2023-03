Ultime Notizie – Milano, Sala su stop registrazione figli coppie omogenitoriali: “Passo indietro” (Di martedì 14 marzo 2023) Lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali imposto al Comune di Milano è “un Passo indietro evidente, sia dal punto di vista politico e sociale e mi metto nei panni di quei genitori che a Milano pensavano di poter contare su questa possibilità”. Ad affermarlo il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast ‘Buongiorno Milano’. Dopo la circolare della prefettura di Milano, il Comune “potrà purtroppo assicurare, salvo diverse future indicazioni della procura e/o dell’avvocatura generale dello Stato, il riconoscimento di figlio di coppia di donne, solo nel caso di una nascita avvenuta in uno Stato estero, che ammette la procreazione medicalmente assistita tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Loalla trascrizione deidelleimposto al Comune diè “unevidente, sia dal punto di vista politico e sociale e mi metto nei panni di quei genitori che apensavano di poter contare su questa possibilità”. Ad affermarlo il sindaco Giuseppenel suo podcast ‘Buongiorno’. Dopo la circolare della prefettura di, il Comune “potrà purtroppo assicurare, salvo diverse future indicazioni della procura e/o dell’avvocatura generale dello Stato, il riconoscimento dio di coppia di donne, solo nel caso di una nascita avvenuta in uno Stato estero, che ammette la procreazione medicalmente assistita tra ...

