Ultime Notizie – Migranti, Salvini: “Disgustoso pensare che Guardia costiera li lasci morire” (Di martedì 14 marzo 2023) “La Guardia costiera salva vite per lavoro e per missione, è Disgustoso ipotizzare che non voglia salvare un solo essere umano. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio le persone”. Così a ’24 Mattino’ il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Se vanno ripristinati i decreti Salvini sull’immigrazione? “Una buona parte di quei contenuti è già stata ripresa nel decreto che abbiamo approvato a Cutro e altre parti potranno essere aggiunte nel lavoro parlamentare”, ha poi sottolineato. Ponte Messina Il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “potrebbe arrivare già questa settimana se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier. Stiamo analizzando quante persone lo userebbero” e “quanto farebbe ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) “Lasalva vite per lavoro e per missione, èipotizzare che non voglia salvare un solo essere umano. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio le persone”. Così a ’24 Mattino’ il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo. Se vanno ripristinati i decretisull’immigrazione? “Una buona parte di quei contenuti è già stata ripresa nel decreto che abbiamo approvato a Cutro e altre parti potranno essere aggiunte nel lavoro parlamentare”, ha poi sottolineato. Ponte Messina Il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “potrebbe arrivare già questa settimana se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier. Stiamo analizzando quante persone lo userebbero” e “quanto farebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - comingsoonit : Ce le aspettavamo e iniziano ad arrivare, le notizie sui personaggi che in #DaredevilBornAgain avranno un volto div… - meteoredit : Dopo diversi giorni con temperature miti ???, le cose stanno per cambiare: abbassamento dei valori nelle prossime or… - CISPorg : #PremioPaoloDieci ??Il premio nasce per ricordare Paolo Dieci e il suo impegno a favore della pace, dei diritti di o… - VesuvioLive : Il Commissario Ricciardi, anticipazioni della terza puntata: Manfred chiede la mano di Enrica -