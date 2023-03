Ultime Notizie – Migranti, Mattarella: “Serve lucida e sistemica azione Ue” (Di martedì 14 marzo 2023) Per affrontare il problema dell’immigrazione “cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi, ma sappiamo che la dimensione epocale di questo fenomeno, crescente in ogni parte del mondo, non è affrontabile a livello bilaterale, è affrontabile soltanto con una congiunta, lucida, ben organizzata azione europea, che affronti in maniera sistemica questo grande problema epocale, che si presenta attraverso il Mediterraneo, ma non soltanto attraverso il Mediterraneo, anche attraverso la rotta balcanica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro con l’omologo kenyota William Ruto, primo appuntamento della sua Visita di Stato in Kenya in programma fino a giovedì prossimo. “Si tratta di due aspetti che si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Per affrontare il problema dell’immigr“cerchiamo un rapporto di collaborcon i Paesi di origine e transito dei flussi, ma sappiamo che la dimensione epocale di questo fenomeno, crescente in ogni parte del mondo, non è affrontabile a livello bilaterale, è affrontabile soltanto con una congiunta,, ben organizzataeuropea, che affronti in manieraquesto grande problema epocale, che si presenta attraverso il Mediterraneo, ma non soltanto attraverso il Mediterraneo, anche attraverso la rotta balcanica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, al termine dell’incontro con l’omologo kenyota William Ruto, primo appuntamento della sua Visita di Stato in Kenya in programma fino a giovedì prossimo. “Si tratta di due aspetti che si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Tutto_CalcioNew : #Juventus, le ultime sulle condizioni di #Milik ?? #tuttocalcionews #calcio - Rosario90255372 : RT @ElioLannutti: Borse, Europa ko, tempesta sulle banche. In calo i rendimenti di Btp,sale lo spread. Il fallimento del modello americano… - ElioLannutti : Borse, Europa ko, tempesta sulle banche. In calo i rendimenti di Btp,sale lo spread. Il fallimento del modello amer… - corgiallorosso : #RealSociedadRoma a #Kovacs: tre precedenti positivi per i giallorossi, l’ultimo a Tirana -