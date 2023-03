Ultime Notizie – Migranti e boom di sbarchi, l’Italia accusa la Wagner (Di martedì 14 marzo 2023) Migranti come arma di guerra ibrida? A parlarne è il ministro della Difesa Guido Crosetto e non solo. Il gruppo di mercenari russi Wagner, attivo in Libia e altri Paesi africani, potrebbe essere coinvolto nell’aumento dei flussi migratori verso l’Italia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso ”preoccupazione perché molti Migranti arrivano da aree controllate dalle truppe di Wagner”. E “non vorrei che ci fosse qualche tentativo di spingere Migranti verso l’Italia”, ha aggiunto al termine di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha manifestato ”grande comprensione” per quello che sta accadendo in termini di immigrazione. Crosetto è intervenuto con una nota: “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023)come arma di guerra ibrida? A parlarne è il ministro della Difesa Guido Crosetto e non solo. Il gruppo di mercenari russi, attivo in Libia e altri Paesi africani, potrebbe essere coinvolto nell’aumento dei flussi migratori verso. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso ”preoccupazione perché moltiarrivano da aree controllate dalle truppe di”. E “non vorrei che ci fosse qualche tentativo di spingereverso”, ha aggiunto al termine di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha manifestato ”grande comprensione” per quello che sta accadendo in termini di immigrazione. Crosetto è intervenuto con una nota: “Mi sembra che ormai si possa affermare che l’aumento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - corgiallorosso : La Corte d’Appello: “#Mourinho senza scuse”. #Serra in Procura - corgiallorosso : #Pellegrini in campo con un caschetto protettivo - corgiallorosso : #Roma senza veli: fra Spagna e derby stop al turnover - TuttoASRoma : Pellegrini in campo con un caschetto protettivo -