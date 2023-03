Ultime Notizie – Meloni domani alla Camera | cosa chiedono i partiti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) Question timemercoledì 15 marzo, per la presidente del Consiglio Giorgia. A ‘interrogare’ la premier su salario minimo, emergenza mutui e Mes saranno idi opposizione. Il tema su cuiil Pd incalzeràè il salario minimo: a quanto viene riferito da fonti parlamentari dem, dovrebbe essere proprio la segretaria dem Elly Schlein ad intervenire in Aula. Sarà il primo ‘duello’ in aula tra la premier e la neo leader del Pd. Sarà invece l’emergenza mutui l’argomento centrale per il M5S, con l’aumento delle rate per il mutuo della casa a carico dei cittadini punto focale dell’intervento del Movimento in Aula. Il Mes è invece il tema su cuiil Terzo Polo chiederà adi rispondere. ...