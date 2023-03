Ultime Notizie – Mareamico: “Muovo sbarco fantasma nell’agrigentino” (Di martedì 14 marzo 2023) “Il drone di Mareamico ha individuato un nuovo sbarco fantasma nell’agrigentino”. A denunciarlo è l’associazione Mareamico. “Un’imbarcazione di circa 7 metri con una quarantina di migranti a bordo è arrivata nella notte nella spiaggia di Misita, tra la foce del fiume Naro e Punta Bianca – spiegano -I migranti, appena arrivati si sono dispersi nelle campagne, facendo perdere le loro tracce”. “Giova ricordare che questa tipologia di sbarco è la più inquietante perché lo Stato non ha contezza del reale numero degli arrivati, poiché non avviene alcun riconoscimento ufficiale!”. “Visto che il numero degli sbarchi ufficiali nel primo bimestre è triplicato, rispetto agli anni precedenti, fa intuire che il 2023 sarà un anno pesante, dal punto di vista degli arrivi”. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) “Il drone diha individuato un nuovo”. A denunciarlo è l’associazione. “Un’imbarcazione di circa 7 metri con una quarantina di migranti a bordo è arrivata nella notte nella spiaggia di Misita, tra la foce del fiume Naro e Punta Bianca – spiegano -I migranti, appena arrivati si sono dispersi nelle campagne, facendo perdere le loro tracce”. “Giova ricordare che questa tipologia diè la più inquietante perché lo Stato non ha contezza del reale numero degli arrivati, poiché non avviene alcun riconoscimento ufficiale!”. “Visto che il numero degli sbarchi ufficiali nel primo bimestre è triplicato, rispetto agli anni precedenti, fa intuire che il 2023 sarà un anno pesante, dal punto di vista degli arrivi”. Adnkronos, ENTD, Get The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Tutto_CalcioNew : #Lazio, le ultime sulle condizioni di Ciro #Immobile #tuttocalcionews #calcio - TuttoASRoma : Il silenzio di Dan, un modo per dire “Mou sto con te” - TuttoASRoma : Le scuse di Kumbulla, cattivo per un secondo - zazoomblog : Ultime Notizie – Terremoto oggi in Campania scosse nei Campi Flegrei: avvertita a Napoli - #Ultime #Notizie… -