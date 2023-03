Ultime Notizie – Maltempo in Campania, oggi allerta meteo gialla (Di martedì 14 marzo 2023) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle ore 18 di oggi, martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi; venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Si prevede infine mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle ore 18 di, martedì 14 marzo, alle 14 di domani, mercoledì 15 marzo, su tutta laad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro). I temporali potranno essere intensi e repentini, saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. Si prevedono in particolare: precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio e temporale, intensi in alcuni casi; venti localmente forti con raffiche da ovest-sud-ovest in rotazione da nord-nord-est al mattino del 15 marzo. Si prevede infine mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste ...

