Ultime Notizie – Malattie rare, incontro Aisla-ministro Locatelli su Piano non autosufficienza (Di martedì 14 marzo 2023) Piano nazionale della non autosufficienza e fondo caregiver: questi i temi affrontati oggi dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) durante l’incontro con il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Un appuntamento che testimonia il lungo percorso di alleanza tra la comunità delle persone con Sla e le Istituzioni – riporta una nota – valore e fondamento dell’impegno che l’associazione persegue fin dalla sua costituzione per garantire l’assistenza, la difesa dei diritti e la qualità di vita delle famiglie che vivono ogni giorno la sfida della malattia. Aisla – prosegue la nota – ben conoscendo il carico e le responsabilità che i caregiver sono costretti a sopportare e l’assoluta necessità degli stessi di avere, a loro volta, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023)nazionale della none fondo caregiver: questi i temi affrontati oggi dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica () durante l’con ilper le Disabilità Alessandra. Un appuntamento che testimonia il lungo percorso di alleanza tra la comunità delle persone con Sla e le Istituzioni – riporta una nota – valore e fondamento dell’impegno che l’associazione persegue fin dalla sua costituzione per garantire l’assistenza, la difesa dei diritti e la qualità di vita delle famiglie che vivono ogni giorno la sfida della malattia.– prosegue la nota – ben conoscendo il carico e le responsabilità che i caregiver sono costretti a sopportare e l’assoluta necessità degli stessi di avere, a loro volta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - ntunucciu10 : RT @lauranaka: Alessandro Fugnoli, strategist Kairos, commenta crac Silicon Valley Bank: 'Errori banche, che hanno investito in strumenti a… - PieroLadisa : Strano che in #Ferrari ci sia stata una fuga di notizie, le ultime legate alla situazione #Vasseur-comparto tecnico… - umbriajournal_ : Giornata nazionale della Memoria delle Vittime Innocenti della mafia - secondarepubbl1 : @CGzibordi pure per fare da grancassa alla crisi, scelgono sempre gli stessi, mi sa -