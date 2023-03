Ultime Notizie – Inter | Marotta | “Lukaku torna al Chelsea”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023) “Il futuro di? Sottolineo che il prestito è stato fatto per una stagione, fino al 30 giugno, indipendentemente da quello che è il suo andamentonecessariamente al”. L’amministratore delegato dell’Giuseppea Sky Sport nel pre partita di Porto-si esprime così sul futuro di Romelo: il centravanti belga pare destinato are al. “Devo sottolineare come questa stagione è una stagione anomala, i problemi che abbiamo noi ce li hanno anche altre squadre, mi riferisco a quei giocatori che hanno preso parte a questa anomala disputa dei Mondiali”, dice. “è un esempio, Brozovic ancora non èto il Brozovic che ...