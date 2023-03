Ultime Notizie – Incidente a Scandiano | auto contro albero prende fuoco | morto un uomo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023)mortale questa mattina intorno alle 5 in via Molinazza della frazione Fellegara del comune di, in provincia di Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione, l’percorreva via Molinazza con direzione Reggio Emilia –quando per cause in corso d’accertamento è uscita fuori strada impattando violentementeunposto ai lati della carreggiata. Un impatto violento che ha provocato un incendio che ha completamente distrutto l’. Nulla da fare per il conducente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza die della stazione dioltre ai vigili deldi Reggio Emilia che hanno domato le fiamme. La salma è stata posta a disposizione della ...