Ultime Notizie – Disturbi alimentari anche a 8 anni, al pronto soccorso Bambino Gesù +97% casi (Di martedì 14 marzo 2023) Sono quasi raddoppiati, negli ultimi due anni, gli accessi per Disturbi del comportamento alimentare al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Aumentati di oltre il 50% anche i ricoveri, passati dai 180 casi pre-pandemia (2019) a quasi 300 casi nell’ultimo anno. Mentre, più in generale, l’esordio di questi Disturbi è sempre più precoce. Negli ultimi anni si è infatti registrato un abbassamento dell’età fino agli 8 o 9 anni. Alla vigilia della giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’, dedicata ai Disturbi alimentari, l’ospedale della Santa Sede rende noti i dati di un fenomeno che coinvolge in Italia circa 3 milioni di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Sono quasi raddoppiati, negli ultimi due, gli accessi perdel comportamento alimentare aldell’ospedale pediatricodi Roma. Aumentati di oltre il 50%i ricoveri, passati dai 180pre-pandemia (2019) a quasi 300nell’ultimo anno. Mentre, più in generale, l’esordio di questiè sempre più precoce. Negli ultimisi è infatti registrato un abbassamento dell’età fino agli 8 o 9. Alla vigilia della giornata nazionale del ‘Fiocchetto Lilla’, dedicata ai, l’ospedale della Santa Sede rende noti i dati di un fenomeno che coinvolge in Italia circa 3 milioni di ...

