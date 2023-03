Ultime Notizie – Champions, Porto-Inter: come vederla in tv (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter. La partita, al via alle 21 all’Estadio do Dragao di OPorto. sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in tv, in chiaro, su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Si gioca oggi, martedì 14 marzo, il ritorno degli ottavi di finale diLeague tra. La partita, al via alle 21 all’Estadio do Dragao di O. sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in tv, in chiaro, su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Mediaset Infinity e sulla piattaforma Sky Go. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - xspace1112 : RT @meteoredit: #14marzo Le previsioni del tempo per oggi, martedì 14 marzo 2023, e per i prossimi giorni. ??? Ultime previsioni: https://t… - corgiallorosso : La #Roma zitta e avvelenata: #RealSociedad e derby come finali - infoitsport : Napoli-Eintracht live: tutte le ultime notizie in diretta - EURACTIVItalia : Le Capitali vi porta le ultime notizie da tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Po… -