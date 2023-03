Ultime Notizie – Case ‘green’ | Ue approva direttiva | edifici in classe D entro 2033

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 14 marzo 2023)in Ue sempre più green. Il Parlamento europeo ha infattito – con 343 voti favorevoli, 216 voti contrari e 78 astenuti – la proposta diche prevede l’obbligo di realizzare interventi di efficientamento energetico su tutti gli immobili del continente. Il testo, in particolare, prevede per gliresidenziali l’approdo allaenergetica Eil 2030 e laenergetica D come obiettivoil. Da oggi si apre quindi il cosiddetto ‘trilogo’, una fase di negoziazione tra Paesi dell’Unione e istituzioni europee per giungere a una intesa e, quindi, a un testo comune. Intanto, però, gli esponenti della maggioranza italiana all’Europarlamento hanno votato contro la proposta. “La ...