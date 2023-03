Ultime Notizie – Battaglia di Bakhmut, la ‘previsione’ di Zelensky (Di martedì 14 marzo 2023) A Bakhmut e nell’est dell’Ucraina si decide l’esito della guerra e il destino di Kiev. E’ la ‘previsione’ che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky affida al consueto messaggio serale su Telegram. “Dobbiamo distruggere il potere militare del nemico e lo distruggeremo. A Belogorivka, Maryinka, Avdiivka, Bakhmut, Vuhledar e Kamianka si sta decidendo quale sarà il nostro futuro. Qui si combatte per il nostro futuro”, dice. “Ringrazio tutti coloro che attualmente stanno combattendo. Grazie a tutti coloro che difendono le loro posizioni e combattono per l’Ucraina e i loro fratelli”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito dal comandante delle forze di terra di Kiev Oleksandr Syrskyi, le milizie di Wagner non smettono di tentare di sfondare le difese e di avanzare verso il centro della città, ma stanno subendo pesanti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Ae nell’est dell’Ucraina si decide l’esito della guerra e il destino di Kiev. E’ lache il presidente ucraino Volodymyraffida al consueto messaggio serale su Telegram. “Dobbiamo distruggere il potere militare del nemico e lo distruggeremo. A Belogorivka, Maryinka, Avdiivka,, Vuhledar e Kamianka si sta decidendo quale sarà il nostro futuro. Qui si combatte per il nostro futuro”, dice. “Ringrazio tutti coloro che attualmente stanno combattendo. Grazie a tutti coloro che difendono le loro posizioni e combattono per l’Ucraina e i loro fratelli”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito dal comandante delle forze di terra di Kiev Oleksandr Syrskyi, le milizie di Wagner non smettono di tentare di sfondare le difese e di avanzare verso il centro della città, ma stanno subendo pesanti ...

