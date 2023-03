Ultime Notizie – Asp Messina, screening oncologici a km zero (Di martedì 14 marzo 2023) Il trend dei tumori più diffusi è in crescita in tutta Italia, in particolare quello della mammella, del collo dell’utero e del colon retto ma oggi grazie a screening e diagnosi precoce è possibile trattarli e curarli con ottime possibilità di guarigione. “L’Asp Messina, da sempre impegnata in prima linea sul fronte della prevenzione oncologica, con una significativa attività sia ordinaria che straordinaria con periodiche campagne di informazione, con l’arrivo della primavera avvierà una nuova iniziativa, puntando su “screening a km zero” per agevolare le fasce d’età a rischio e l’utenza della provincia più distante da ospedali e ambulatori”, si legge in una nota. Giovedì 16 marzo alle ore 9.30 appuntamento nella sala riunioni al terzo piano della sede di Palazzo Geraci (via La Farina, 263) per la conferenza di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 marzo 2023) Il trend dei tumori più diffusi è in crescita in tutta Italia, in particolare quello della mammella, del collo dell’utero e del colon retto ma oggi grazie ae diagnosi precoce è possibile trattarli e curarli con ottime possibilità di guarigione. “L’Asp, da sempre impegnata in prima linea sul fronte della prevenzione oncologica, con una significativa attività sia ordinaria che straordinaria con periodiche campagne di informazione, con l’arrivo della primavera avvierà una nuova iniziativa, puntando su “a km” per agevolare le fasce d’età a rischio e l’utenza della provincia più distante da ospedali e ambulatori”, si legge in una nota. Giovedì 16 marzo alle ore 9.30 appuntamento nella sala riunioni al terzo piano della sede di Palazzo Geraci (via La Farina, 263) per la conferenza di ...

