Ultime Notizie – Agricoltura | filiera a Ue | “Le Tea non sono Ogm | serve una legislazione ad hoc”

(Di martedì 14 marzo 2023) Le Tecniche di Evoluzione Assistita (Tea)radicalmente diverse dagli Ogm e necessitano di unaad hoc. E’ questa la principale richiesta che laagroalimentare, dall’all’industria, rivolge alle istituzioni europee, che saranno chiamate ad esprimere un parere a giugno, quando la Commissione prevede di presentare un progetto di normativa in relazione alle Tecniche di Evoluzione Assistita, quelle tecniche di biologia sviluppate negli ultimi 10 anni che consentono di correggere il Dna delle piante e quindi di selezionare caratteri specifici utili per l’che difficilmente sarebbero ottenibili con altri metodi. Ma vale la pena sottolineare che la grande differenza rispetto agli Ogm transgenici è che le piante ottenute con le Tea non contengono Dna di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - infoitcultura : Grande Fratello VIP Edoardo Tavassi ultime notizie parla con qualcuno esterno VIDEO - redazionerumors : Grazie all'ultima puntata del Gf Vip 7, alcuni utenti hanno fatto notare l'esistenza di quella che sembra una porta… - PianetaMilan : Pioli, perché stravolgere l’attacco dopo il pari di Dia? Scelta non ripagata - Fondinotizienet : Cosa sta emergendo dalle ultime indagini archeologiche a Fondi e Itri? Quali e quanti beni attendono di essere... -

' Legrandi tragedie che abbiamo vissuto, dalla pandemia alla guerra, hanno portato una diversa sensibilità circa tutto quello che riguarda il nostro modo di vivere, l'attenzione all'energia, ...Via libera dell'Eurocamera alla cosiddetta direttiva sulle case green per l'efficienza energetica degli edifici in tutta Europa. La luce verde della Plenaria è arrivata con 343 voti favorevoli, 216 ...Cattivearrivano però da Moody's, che taglia l'outlook sul sistema bancario degli Stati Uniti da stabile a negativo in seguito al 'rapido deterioramento del contesto operativo' dopo le ...

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Dopo quattro anni di stallo, Fork and Good si presenta sulla scena con il lancio della sua struttura pilota di Jersey City, dove inizialmente si concentrerà sulla produzione di carne suina coltivata, ...La tutela del paesaggio, e la piena valorizzazione delle peculiarità dei territori, restano la priorità della Regione “al lavoro nella ricerca continua di un giusto equilibrio nel rapporto tra città e ...