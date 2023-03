Ultime da Castel Volturno, Kim e Meret in gruppo (Di martedì 14 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Castel Volturno, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con esercitazione su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kim e Meret hanno fatto intera sessione in gruppo. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento mattutina a, di seguito il report ufficiale del club: Gli azzurri preparano il match contro l'Eintracht Francoforte, ritorno dell'ottavo di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente ilha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con esercitazione su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kim ehanno fatto intera sessione in

