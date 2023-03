UFFICIALE | Nikki e Brie Bella lasciano la WWE e cambiano nome

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 marzo 2023) Secondo quanto riportato in esclusiva dalla nota rivista “People” le gemellehanno lasciato la WWE. Le due hall of famer da ora in poi non sono più legate alla compagnia di Vince McMahon e per questo hanno anche deciso di farsi chiamare con il loro vero cog. AddioTwins, benvenute Garcia Twins “Oggi siamo ufficialmente, da qui in avanti, le gemelle Garcia,Garcia”, dicedurante il nuovo episodio del loro show su Sirius XM, che in futuro si chiamerà ufficialmente TheShow. Abituiamoci dunque a chiamare le due ragazze Garcia Twins.ha inoltre spiegato che abbandonare la loro identità diè stato difficile, ma le due donne sentono che è arrivato il ...