Ue | tassa sugli ultra-ricchi | la richiesta di europarlamentari ed economisti

(Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Introdurre unaprogressiva sul patrimonio deglisu scala internazionale per ridurre le disuguaglianze, partecipando al tempo stesso al finanziamento degli investimenti necessari alla transizione ecologica e sociale. E’ questa laall’Ocase e all’Onu di una cinquantina tra– tra questi Joseph Stiglitz, Nobel per l’Economia 2001 e Gabriel Zucman – e funzionari eletti, tra cui l’europarlamentare, esponente politica ed economista Aurore Lalucq, formulata sul quotidiano francese ‘Le Monde’. “Esistono molte proposte in questa direzione, tra cui quella di unazione dell’1,5% su un patrimonio di 50 milioni di euro”, scrivono. “Spetterà a noi decidere collettivamente e democraticamente sul livello equo e adeguato di questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi: ecco di cosa si tratta - anna30048679 : RT @SkyTG24: Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi - maryilritorno : RT @foresta233: Oltre 130 eurodeputati vogliono una tassa sugli ultra-ricchi: 'Per ridurre le disuguaglianze' | Joe Biden pronto a tassare… - serenel14278447 : Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi - lentepubblica : #UE: in arrivo la #tassa sugli #ultraricchi? Ecco la proposta -

L'accordo di riferimento per unaglobale minima del 15% sulle imprese multinazionali dovrebbe entrare in vigore quest'anno. La proposta "La nostra proposta è semplice: introdurre un'imposta ...L' accordo di riferimento per unaglobale minima del 15% sulle imprese multinazionali dovrebbe entrare in vigore quest'anno. "La nostra proposta è semplice: introdurre un'imposta progressiva ...L'obiettivo è quello di ridurre le disuguaglianze vedi anche Case green, cosa sappiamo della direttiva Ue sulla classe energetica Unaglobale minima del 15% sulle imprese multinazionali ...

Ue, 130 eurodeputati chiedono una tassa sugli ultra-ricchi TGCOM

In partenza il sistema che adegua la tariffa alla produzione dei rifiuti. L’assessore comunale all’Ambiente Matteo Campora: “Coinvolti almeno 5 mila utenti” ...Presentata oggi una petizione firmata da oltre 130 parlamentari europei: la richiesta di una nuova tassa internazionale sui grandi patrimoni ...