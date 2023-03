UE: super tassa sui super ricchi. Petizione di 130 eurodeputati. Colpire i patrimoni milionari (Di martedì 14 marzo 2023) Arriva dall'Europarlamento la proposta di una super tassa sui super ricchi. Un contributo, si spiega nella Petizione firmata da 130 eurodeputati, per partecipare alla "transizione ecologica e sociale" L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 14 marzo 2023) Arriva dall'Europarlamento la proposta di unasui. Un contributo, si spiega nellafirmata da 130, per partecipare alla "transizione ecologica e sociale" L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FascianiRoberto : In UE 130 eurodeputati per una tassa sui super ricchi. Se un domani 'ce lo chiede l'Europa' fosse detto in Italia d… - Rog_2 : RT @AnnalisaChirico: Il Parlamento Europeo propone una tassa ai super ricchi Leggi qui??#LaChirico.it - AnnalisaChirico : Il Parlamento Europeo propone una tassa ai super ricchi Leggi qui??#LaChirico.it - alicezanchetto : @Diegooloso @lauraanonce tu paghi super tassa?? -