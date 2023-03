Ue, solo 8 paesi in coalizione contro Euro 7 su emissioni auto (Di martedì 14 marzo 2023) Erano solo otto, rispetto ai 12 che si pensava inizialmente di invitare, i ministri dei paesi Ue che hanno partecipato, oggi a Strasburgo, a un incontro organizzato dal ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, per contrastare la nuova normativa Euro 7 per i veicoli stradali. L'Euro 7, proposto dalla Commissione a novembre, imporrebbe ulteriori riduzioni delle emissioni dai veicoli di diverse sostanze inquinanti, parallelamente al regolamento sulla CO2 (attualmente bloccato in Consiglio Ue) che prevede dal 2035 l'obbligo di immettere su mercato interno solo auto e furgoni a emissioni zero.I ministri slovacco, rumeno, portoghese e ungherese hanno partecipato da remoto, mentre erano in presenza, oltre allo stesso Kupka, i ministri di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023) Eranootto, rispetto ai 12 che si pensava inizialmente di invitare, i ministri deiUe che hanno partecipato, oggi a Strasburgo, a un inorganizzato dal ministro dei Trasporti ceco, Martin Kupka, per contrastare la nuova normativa7 per i veicoli stradali. L'7, proposto dalla Commissione a novembre, imporrebbe ulteriori riduzioni delledai veicoli di diverse sostanze inquinanti, parallelamente al regolamento sulla CO2 (attualmente bloccato in Consiglio Ue) che prevede dal 2035 l'obbligo di immettere su mercato internoe furgoni azero.I ministri slovacco, rumeno, portoghese e ungherese hanno partecipato da remoto, mentre erano in presenza, oltre allo stesso Kupka, i ministri di ...

