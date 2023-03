Ue | più di 130 europarlamentari chiedono di tassare gli ultra-ricchi

(Di martedì 14 marzo 2023) Oltre 130 deputati del Parlamento Europeo hanno firmato una petizione per chiedere l’introduzione di una tassa sui patrimoni dei cosiddetti. La tassa varrebbe a livello internazionale e contribuirebbe ai costi della transazione ecologica e sociale. “Quello che siamo riusciti a ottenere per le multinazionali, dobbiamo farlo ora per i”, si legge nella petizione. Promotori dell’iniziativa sono l’europarlamentare francese Aurore Lalucq del gruppo Socialisti e Democratici e l’economista Gabriel Zucman. La tassazione riguarderebbe i patrimoni di almeno 50 milioni di euro. Gli, dunque, pagherebbero la tassa globale minima del 15% al pari delle multinazionali. “La nostra proposta è semplice: introdurre un’imposta progressiva sulla ricchezza degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeaTeaser : Magari fosse così a Milano... Tokio è la città più onesta del mondo: vengono restituiti 130 Mila telefoni cellular… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Più di 130 eurodeputati hanno firmato una petizione che chiede l'introduzione di una tassa sulla ricchezza degli 'ultra-r… - tur_ste : RT @fonzis12022: Più di 130 eurodeputati hanno firmato una petizione che chiede l'introduzione di una tassa sulla ricchezza degli 'ultra-ri… - fonzis12022 : Più di 130 eurodeputati hanno firmato una petizione che chiede l'introduzione di una tassa sulla ricchezza degli 'u… - Rog_2 : RT @miriamberzi: 347 favorevoli,216contrari 78 astenuti,passa direttiva su case green in ???? dovrebbe riguardare più di un milione di edifi… -

Sono attesi circacorridori, divisi in 23 squadre, alcune delle quali fra leforti al mondo, con decine e decine di tecnici e accompagnatori. CRONOMETRO " La tappa carpigiana, quinta e ...dieurodeputati hanno firmato una petizione a favore della creazione di una tassa sul patrimonio degli 'super - ricchi' su scala internazionale per partecipare alla 'transizione ecologica e ...Ancora tante, anche se nel 2000 le postazioni telefoniche pubbliche attive in Italia erano 300 mila , poiche dimezzate in appena dieci anni (eranomila nel 2010). In passato era possibile ...