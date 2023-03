Ue, oltre 130 europarlamentari chiedono la tassa sugli ultra-ricchi (Di martedì 14 marzo 2023) C’è movimento in Ue con oltre 130 europarlamentari che chiedono a gran voce l’approvazione di una tassa sugli ultra-ricchi. A lanciare il progetto sono stati l’europarlamentare francese Aurore Lalucq dei Socialisti e Democratici e dall’economista Gabriel Zucman, esperto di evasione fiscale e tassazione dei redditi elevati. Sono più di 130 gli eurodeputati che hanno firmato una petizione per chiedere al Parlamento europeo di introdurre una tassa sui beni degli “ultra-ricchi” su scala internazionale in modo tale da incrementare e sostenere la “transazione ecologica e sociale”. La porposta è stata lanciata dall’europarlamentare francese Aurore Lalucq dei Socialisti e Democratici e dall’economista Gabriel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 14 marzo 2023) C’è movimento in Ue con130chea gran voce l’approvazione di una. A lanciare il progetto sono stati l’europarlamentare francese Aurore Lalucq dei Socialisti e Democratici e dall’economista Gabriel Zucman, esperto di evasione fiscale ezione dei redditi elevati. Sono più di 130 gli eurodeputati che hanno firmato una petizione per chiedere al Parlamento europeo di introdurre unasui beni degli “” su scala internazionale in modo tale da incrementare e sostenere la “transazione ecologica e sociale”. La porposta è stata lanciata dall’europarlamentare francese Aurore Lalucq dei Socialisti e Democratici e dall’economista Gabriel ...

