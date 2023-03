Ue | Giorgetti “Bene Ecofin su riforma del patto di stabilità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 14 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato in maniera ferma e costruttiva affinchè le conclusioni sulladeldifossero approvate oggi dall'. Il testo finale, che condividiamo, prevede, come avevamo auspicato, che la nuovasia approvata entro l'anno per poter affrontare la transizione del 2024 in maniera realistica e con obiettivi raggiungibili”. Così il ministro dell'Economia Giancarloal termine dell'di oggi sulla revisione deldi“Riteniamo molto importante anche aver ribadito la responsabilità nazionale nei piani di bilancio di medio termine dei singoli paesi. Siamo consapevoli e rispettosi – conclude – delle diverse visioni e delle preoccupazioni di ...