(Di martedì 14 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto la convergenza su una serie di elementi e principi chiave per la revisione delledidell’UE”. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione Europea Valdisal termine dell’Ecofin.“Dopo molti mesi di dibattiti e consultazioni, questo è un graditissimo passo– ha aggiunto -. Le conclusioni dell’Ecofin di oggi rispecchiano l’obiettivo della Commissione di un sistema più semplice e maggiori margini di manovra per la riduzione del debito, unitamente a un’applicazione più rigorosa. Forniscono un solido contributo affinchè la Commissione proceda con l’elaborazione di proposte giuridiche, che vorremmo presentare subito dopo il Consiglio europeo di questo mese. Nel complesso, l’obiettivo è disporre di norme credibili adatte alle sfide ...

Ue, Dombrovskis “Passi avanti verso nuove regole di bilancio ... Il Denaro

Il governo dell'Aja: «Mossa per proteggere la sicurezza nazionale». Dombrovskis: «Valutazioni in tutta l'Ue». Pechino protesta ...