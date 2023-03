Ue, dalla Commissione una proposta di riforma del mercato elettrico (Di martedì 14 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha presentato la sua proposta di riforma dell'assetto del mercato dell'elettricità dell'UE per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, rendere le bollette dei consumatori meno dipendenti dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere meglio i consumatori da futuri picchi di prezzo e potenziali manipolazioni del mercato, e rendere l'industria dell'Unione pulita e più competitiva.“La crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha evidenziato la necessità di adattare rapidamente il mercato dell'elettricità per supportare meglio la transizione verde e offrire ai consumatori di energia, sia famiglie che imprese, un accesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – LaEuropea ha presentato la suadidell'assetto deldell'elettricità dell'UE per accelerare l'aumento delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, rendere le bollette dei consumatori meno dipendentivolatilità dei prezzi dei combustibili fossili, proteggere meglio i consumatori da futuri picchi di prezzo e potenziali manipolazioni del, e rendere l'industria dell'Unione pulita e più competitiva.“La crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha evidenziato la necessità di adattare rapidamente ildell'elettricità per supportare meglio la transizione verde e offrire ai consumatori di energia, sia famiglie che imprese, un accesso ...

