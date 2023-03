Udinese-Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 14 marzo 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Obiettivo Europa per entrambi, con i friulani che sognano il settimo posto, e i rossoneri che non possono perdere altro terreno per entrare nelle prime quattro. Udinese Vs Milan si giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena. Udinese VS Milan: LE probabili formazioni Nel 3-5-2 di mister Sottil, Beto e Success sarà la coppia d’attacco. A centrocampo, Ehizibue e Udogie sugli esterni, mentre in mezzo agiranno Pereyra, Walace e Lovric. Becao, Perez e Bjiol pronti in difesa. Sole conferme nel 3-4-2-1 di Pioli con Diaz e Leao alle spalle di Ibrahimovic. In mediana, Tonali e Bennacer, con Theo Hernandez e Messias larghi sulle fasce. La difesa sarà guidata da Kalulu, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 marzo 2023) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Obiettivo Europa per entrambi, con i friulani che sognano il settimo posto, e i rossoneri che non possono perdere altro terreno per entrare nelle prime quattro.Vssi giocherà sabato 18 marzo 2023 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena.VS: LENel 3-5-2 di mister Sottil, Beto e Success sarà la coppia d’attacco. A centrocampo, Ehizibue e Udogie sugli esterni, mentre in mezzo agiranno Pereyra, Walace e Lovric. Becao, Perez e Bjiol pronti in difesa. Sole conferme nel 3-4-2-1 di Pioli con Diaz e Leao alle spalle di Ibrahimovic. In mediana, Tonali e Bennacer, con Theo Hernandez e Messias larghi sulle fasce. La difesa sarà guidata da Kalulu, ...

