Ucraina | Zelensky | ' un morto e 3 feriti in bombardamento a Kramatorsk'

(Di martedì 14 marzo 2023) Kiev, 14 mar. (Adnkronos) - Volodymyrha confermato che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite neldi, nella regione del Donetsk, avvenuto questa mattina. ". Un missile russo ha colpito il centro della città - ha scritto su Telegram il presidente ucraino - Sei grattacieli sono stati danneggiati. Almeno tre persone sono rimaste ferite. Una persona è morta. Le mie condoglianze alla famiglia! Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Lo stato malvagio continua a combattere contro la popolazione civile. Distruggere la vita e non lasciare nulla di umano. Ogni colpo che toglie una vita innocente deve sfociare in una sentenza legittima e giusta che punisca l'omicidio. Sarà sicuramente così".

