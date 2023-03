Ucraina ultime notizie Collisione tra jet russo e drone Usa sul Mar Nero Casa Bianca | evento pericoloso

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 14 marzo 2023) L'amministrazione Biden chiede al Congresso 842 miliardi di dollari per il Pentagono per l’esercizio fiscale 2024. La cifra include 30,6 miliardi per missili e munizioni, quasi il 12% in più rispetto allo scorso anno. I fondi richiesti servono, spiegano dal Dipartimento della Difesa, per affrontare non solo la guerra contro Mosca in, ma anche la Cina e l’Iran. Intanto si riaccende un barlume di speranza per una possibile soluzione negoziata al conflitto in. Il presidente cinese Xi Jinping, che cerca di accreditare il suo Paese per una mediazione, sarebbe atteso già la prossima settimana a Mosca, e poi dovrebbe parlare in videoconferenza con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky