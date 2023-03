Ucraina, soldati e armi: scatta l'allarme per Kiev (Di martedì 14 marzo 2023) Washington, 14 mar. (Adnkronos/Washington Post) - L'Ucraina ha bisogno di soldati esperti e di armi per progettare la controffensiva di primavera nella guerra con la Russia. Dopo 13 mesi di conflitto, il quadro è cambiato. La qualità delle forze militari ucraine, un tempo considerata un punto di forza sostanziale rispetto alla Russia, si è degradata nel corso di un anno di guerra, di feriti e vittime, che ha ridotto il numero dei più esperti presenti sul campo di battaglia. Tanto da far dubitare alcuni funzionari ucraini dell'immediata capacità di Kiev di organizzare la tanto attesa offensiva primaverile. L'analisi, del Washington Post, sottolinea che secondo le stime di "funzionari statunitensi ed europei, fino a 120mila soldati ucraini sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Washington, 14 mar. (Adnkronos/Washington Post) - L'ha bisogno diesperti e diper progettare la controffensiva di primavera nella guerra con la Russia. Dopo 13 mesi di conflitto, il quadro è cambiato. La qualità delle forze militari ucraine, un tempo considerata un punto di forza sostanziale rispetto alla Russia, si è degradata nel corso di un anno di guerra, di feriti e vittime, che ha ridotto il numero dei più esperti presenti sul campo di battaglia. Tanto da far dubitare alcuni funzionari ucraini dell'immediata capacità didi organizzare la tanto attesa offensiva primaverile. L'analisi, del Washington Post, sottolinea che secondo le stime di "funzionari statunitensi ed europei, fino a 120milaucraini sono stati uccisi o feriti dall'inizio dell'invasione della ...

