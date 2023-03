Ucraina, Russia: “Pace solo se Kiev accetta nuova realtà” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Non si può parlare di un processo di Pace in Ucraina, finché Kiev ignora le nuove realtà e gli ultimi sviluppi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ribadendo che “tutte le richieste di Mosca sono ben note. Anche la situazione de facto e le nuove realtà sono ben note. La transizione verso un binario pacifico è impossibile, se questa serie di questioni viene ignorata”. Secondo Peskov, “nella situazione attuale, gi obiettivi dell’operazione militare speciale possono essere raggiunti solo con mezzi militari”. “Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora questo è possibile solo con mezzi militari, fintanto che la posizione delle autorità di Kiev rimane invariata”, ha sottolineato. Commentando una dichiarazione del ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – Non si può parlare di un processo diin, finchéignora le nuovee gli ultimi sviluppi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ribadendo che “tutte le richieste di Mosca sono ben note. Anche la situazione de facto e le nuovesono ben note. La transizione verso un binario pacifico è impossibile, se questa serie di questioni viene ignorata”. Secondo Peskov, “nella situazione attuale, gi obiettivi dell’operazione militare speciale possono essere raggiunticon mezzi militari”. “Dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ora questo è possibilecon mezzi militari, fintanto che la posizione delle autorità dirimane invariata”, ha sottolineato. Commentando una dichiarazione del ...

