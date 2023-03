Ucraina, russi abbattono un drone americano sul Mar Nero (Di martedì 14 marzo 2023) Un drone americano distrutto dai russi. Incidente ad alta tensione sui cieli sopra il Mar Nero, che continua ad aumentare la tensione in Ucraina e in tutto il mondo. drone Usa distrutto, precipitato in acqua A dare la notizia dell’incidente è stato direttamente l’esercito americano, per voce del generale James Hecker, comandante delle forze armate ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Undistrutto dai. Incidente ad alta tensione sui cieli sopra il Mar, che continua ad aumentare la tensione ine in tutto il mondo.Usa distrutto, precipitato in acqua A dare la notizia dell’incidente è stato direttamente l’esercito, per voce del generale James Hecker, comandante delle forze armate ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - MarcoFattorini : La squadra ucraina che raccoglie i cadaveri dei soldati russi per dar loro una possibilità di sepoltura: «Siamo uma… - Agenzia_Ansa : Inchiesta del Washington Post: l'Ucraina a corto di truppe e munizioni, e sale il pessimismo. In un anno potrebbe a… - StaseraItalia : Ucraina, due jet russi intercettano e danneggiano un drone Usa sul Mar Nero. Ne parliamo con @PSenaldi a… - zizionice : RT @cris_cersei: @lupodibrughiera @ValeReinstated @Marcella_IsBack @valy_s @OrtigiaP @LauraGi63815697 @CaproRoco @DentroMontanaro Fosse sta… -