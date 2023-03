Ucraina, pronti mandati Cpi per crimini guerra. Peskov: “Non la riconosciamo” (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale dell’Aia (Cpi). Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, rispondendo ai giornalisti sulle notizie secondo cui la Cpi a breve dovrebbe emettere i primi mandati di arresto contro cittadini russi in relazione al conflitto in Ucraina. Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale aprirà formalmente due casi per crimini di guerra ed emetterà mandati di arresto per diversi russi ritenuti responsabili del rapimento di massa di bambini ucraini e dell’attacco alle infrastrutture civili ucraine. Secondo media statunitensi e britannici, il pubblico ministero Karim Khan avrebbe chiesto ai giudici delle indagini preliminari di approvare i mandati di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale dell’Aia (Cpi). Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry, citato dalla Tass, rispondendo ai giornalisti sulle notizie secondo cui la Cpi a breve dovrebbe emettere i primidi arresto contro cittadini russi in relazione al conflitto in. Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale aprirà formalmente due casi perdied emetteràdi arresto per diversi russi ritenuti responsabili del rapimento di massa di bambini ucraini e dell’attacco alle infrastrutture civili ucraine. Secondo media statunitensi e britannici, il pubblico ministero Karim Khan avrebbe chiesto ai giudici delle indagini preliminari di approvare idi ...

