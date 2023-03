Ucraina: Peskov, 'Mosca non riconosce giurisdizione Cpi' (Di martedì 14 marzo 2023) Mosca, 14 mar. (Adnkronos) - La Russia non riconosce la giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aia (Cpi). Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, rispondendo ai giornalisti sulle notizie secondo cui la Cpi a breve dovrebbe emettere i primi mandati di arresto contro cittadini russi in relazione al conflitto in Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - La Russia nonladella Corte penale internazionale dell'Aia (Cpi). Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry, citato dalla Tass, rispondendo ai giornalisti sulle notizie secondo cui la Cpi a breve dovrebbe emettere i primi mandati di arresto contro cittadini russi in relazione al conflitto in

