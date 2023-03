Ucraina: Peskov, 'Mosca non riconosce giurisdizione Cpi' (2) (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) - Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale aprirà formalmente due casi per crimini di guerra ed emetterà mandati di arresto per diversi russi ritenuti responsabili del rapimento di massa di bambini ucraini e dell'attacco alle infrastrutture civili ucraine. Secondo media statunitensi e britannici, il pubblico ministero Karim Khan avrebbe chiesto ai giudici delle indagini preliminari di approvare i mandati di arresto sulla base delle prove finora raccolte. In caso di via libera, sarebbe la prima volta che vengono emessi mandati in relazione all'invasione russa dell'Ucraina. È comunque improbabile che si arrivi a un processo poiché la Corte penale internazionale, dal momento che la Russia, che non ha firmato lo statuto di Roma istitutivo del tribunale, consegni gli imputati. Gli imminenti mandati di arresto arrivano poco più di un anno dopo che Khan ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) - Il procuratore del Tribunale Penale Internazionale aprirà formalmente due casi per crimini di guerra ed emetterà mandati di arresto per diversi russi ritenuti responsabili del rapimento di massa di bambini ucraini e dell'attacco alle infrastrutture civili ucraine. Secondo media statunitensi e britannici, il pubblico ministero Karim Khan avrebbe chiesto ai giudici delle indagini preliminari di approvare i mandati di arresto sulla base delle prove finora raccolte. In caso di via libera, sarebbe la prima volta che vengono emessi mandati in relazione all'invasione russa dell'. È comunque improbabile che si arrivi a un processo poiché la Corte penale internazionale, dal momento che la Russia, che non ha firmato lo statuto di Roma istitutivo del tribunale, consegni gli imputati. Gli imminenti mandati di arresto arrivano poco più di un anno dopo che Khan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il portavoce di Putin, Dmitrij Peskov: «Il disegno di legge georgiano sugli agenti stranieri? Niente è stato ispira… - TV7Benevento : Ucraina: Peskov, 'Mosca non riconosce giurisdizione Cpi' (2) - - RaiTelevideo : ??#Peskov: bene gli sforzi per la #pace, ma non è ora #guerra #Ucraina #Russia - BossolaMauro : RT @andreacantelmo8: #Peskov: 'Al momento non ci sono i presupposti per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina e quindi la #Russia… - TV7Benevento : Ucraina: Peskov, 'Mosca non riconosce giurisdizione Cpi' - -