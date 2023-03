Ucraina, missile russo contro il centro di Kramatorsk: un morto e sei edifici danneggiati. Il video-denuncia di Zelensky (Di martedì 14 marzo 2023) Almeno un morto, tre civili feriti e sei edifici danneggiati: un missile russo ha colpito questa mattina il centro di Kramatorsk, nella regione del Donetsk nell’Ucraina orientale. Lo riferisce il governatore regionale, Pavlo Kyrylenko, citato dai media locali. “Lo Stato malvagio continua a combattere contro la popolazione civile, distruggendo la vita e non lasciando nulla di umano”, ha commentato Zelensky su Telegram condividendo un video delle macerie dopo il bombardamento. “Ogni attacco che toglie una vita innocente deve portare a una sentenza legittima e giusta che punisca l’omicidio. Sarà sicuramente così”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Almeno un, tre civili feriti e sei: unha colpito questa mattina ildi, nella regione del Donetsk nell’orientale. Lo riferisce il governatore regionale, Pavlo Kyrylenko, citato dai media locali. “Lo Stato malvagio continua a combatterela popolazione civile, distruggendo la vita e non lasciando nulla di umano”, ha commentatosu Telegram condividendo undelle macerie dopo il bombardamento. “Ogni attacco che toglie una vita innocente deve portare a una sentenza legittima e giusta che punisca l’omicidio. Sarà sicuramente così”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

