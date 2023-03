Ucraina | Meloni elogia la diplomazia vaticana E sui migranti | “Ho la coscienza a posto”

(Di martedì 14 marzo 2023) Roma – Un elogio della, la “più idonea ad aprire un negoziato in”, e una risposta alle accuse “raccapriccianti” sulle stragi diche in questi giorni si consumano lungo le coste italiane e – come accade da anni – nelle acque del mar Mediterraneo. Si potrebbero sintetizzare così i quasi 40 minuti di discorso a braccio della premier, intervenuta nella sede de La Civiltà Cattolica alla presentazione del libro di padre Spadaro “L’Atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale”. Al tavolo dei relatori, accanto alla Presidente del Consiglio, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che a dieci anni esatti dall’elezione di Papa Francesco, ricorda quali sono gli obiettivi dellapontificia, una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincer… - sole24ore : ?? Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni alla presentazione del libro di padre Antonio Spadaro, “L’Atlante di Fr… - PiazzapulitaLA7 : I peluche lanciati sulle auto blu a Cutro al passaggio dei ministri sono stati un gesto potente e simbolico. Sono i… - albertocaldana : RT @stanzaselvaggia: Crosetto e Meloni stanno utilizzando il tema più caro ai loro elettori (il contrasto alle migrazioni) per convincerli… - TerroneDoc : RT @FabioInnocent10: @borghi_claudio @Mariva2000 Gia' il fatto che ti fai amico Crosetto...E comunque per essere russofobi basta non ammett… -

... e non hanno paura di nessuno: instanno combattendo rivaleggiando con il Ministero della ...posizione "La posizione del governo italiano è quella che gli abbiamo esposto la presidentee ...parla a braccio per quasi quaranta minuti. Cita più volte le parole del Papa e le fa sue. Ma ... ancora più evidente sul conflitto tra Russia e(non si deve confondere fra "invasione e ...... i viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi di morte" dice e subito la... in questi due anni di guerra in, il Papa non è più sorretto " come lo fu un papa molto diverso ...

Ucraina, migranti e nazione: quel solco che separa Meloni e il Vaticano la Repubblica

Doveva essere un summit internazionale, col patrocinio europeo, per rilanciare l'immagina della premier in Ue. Invece sarà un bilaterale. Assente Zelensky, verrà il primo ministro di Kyiv. L'attivismo ...Il governo deve scegliere i nuovi capi delle grandi società pubbliche come Eni, Enel, Poste e Leonardo. Il principale regista del “gioco delle sedie” è Fazzolari. L’influenza di Mantovano, le difficol ...