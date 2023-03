Ucraina: Lituania proroga stato d'emergenza alle frontiere russe e bielorusse (Di martedì 14 marzo 2023) Vilnius, 14 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il parlamento lituano ha approvato la proroga dello stato di emergenza nelle zone di confine con la Russia e la Bielorussia. I deputati hanno dato il via libera alla delibera almeno fino al 2 maggio, secondo le informazioni del portale d'informazione Delfi. 80 i deputati che hanno votato a favore, mentre 16 hanno votato contro e altri 27 si sono astenuti. Il provvedimento precedente fissava lo stato di emergenza fino al 16 marzo compreso. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Vilnius, 14 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il parlamento lituano ha approvato ladellodinelle zone di confine con la Russia e la Bielorussia. I deputati hanno dato il via libera alla delibera almeno fino al 2 maggio, secondo le informazioni del portale d'informazione Delfi. 80 i deputati che hanno votato a favore, mentre 16 hanno votato contro e altri 27 si sono astenuti. Il provvedimento precedente fissava lodifino al 16 marzo compreso.

